SUA: La San Francisco cerul a devenit ruginiu din cauza incendiilor din California

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din orasul San Francisco si din alte regiuni de pe coasta vestica a Statelor Unite s-au trezit miercuri sub un cer portocaliu-inchis, demn de o scena de Apocalipsa din filmele SF, din cauza fumului generat de incendiile de vegetatie care continua sa devasteze statul american California,…

- Temperaturile ar urma sa depaseasca 40 de grade Celsius in acest weekend in statul american California, deja lovit luna trecuta de incendii violente, scrie AFP. Mercurul termometrelor este asteptat sa atinga 42,2 grade Celsius la Los Angeles si 47,8 grade Celsius la Woodland Hills, in zonele situate…

- Aproape 240.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor de vegetatie care devasteaza statul american California, ale carui autoritati au primit in ultimele ore ajutoare importante constand in detasamente de pompieri si sprijin material, inainte de posibila aparitie a unei noi serii de furtuni,…

- Aproape 240.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor de vegetatie care devasteaza statul american California, ale carui autoritati au primit in ultimele ore ajutoare importante constand in detasamente de pompieri si sprijin material, inainte de posibila aparitie a unei noi serii de…

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…

- Inca un stat inchide barurile, restaurantele, cinematografele si alte facilitati, din cauza cresterii numarului de infectii cu coronavirus și intra pe lista celor care se pregatesc de izbucnirea celui de-al doilea val de Covid-19. California a interzis orice fel de astfel de activitați pentru urmatoarele…

- Toate barurile si berariile, interioare sau exterioare, vor fi la randul lor inchise in 19 comitate, unde traiesc 70% dintre locuitori, a spus Newsom. Numarul spitalizarilor si al deceselor din cauza Covid-19 a crescut in cel mai populat stat al SUA, incepand aproximativ din weekendul in care a avut…

- Centrul Infotrafic anunța ca circulația este restricționata, miercuri dupa-amiaza, pe DN1, in zona localitații Bradu, unde, din cauza ploii torențiale, apa s-a strins pe carosabil, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN1, Sibiu-Brașov,…