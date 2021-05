Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden ii va primi, marți, la Casa Alba, pe membrii familiei lui George Floyd, afro-americanul care a murit in urma intervenției polițistului Derek Chauvin, anunța businessinsider.com, care citeaza AP.Vizita familiei lui George Floyd la Casa Alba vine sa comemoreze un an de…

- Un procent de 46% dintre susținatorii Partidului Republican din Statele Unite considera ca verdictul de condamnare a polițistului Derek Chauvin pentru uciderea afro-americanului George Floyd este greșit, relateaza The Grio.Un sondaj realizat de CBS News/YouGov care a chestionat peste 2.500 de…

- Un nou caz cu potențial exploziv a avut loc marți in statul american Ohio, unde polițiștii au impușcat o tanara de culoare, in timp ce parea ca aceasta ataca cu un cuțit o alta persoana, scrie AFP, citata de Agerpres. Politia americana a impuscat mortal marti o adolescenta de culoare in orasul Columbus…

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- „Ma rog ca verdictul sa fie cel bun. Dupa parerea mea, este coplesitor. Nu as spune acest lucru daca juriul nu s-ar fi retras sa delibereze”, a declarat Biden, in Biroul Oval, potrivit Agerpres. „Este o familie buna”, a adaugat liderul de la Casa Alba, care a evocat „angoasa” asteptarii deciziei juriului…

- O comisie a Congresului american decide miercuri cu privire la principiul compensației financiare pentru a repara faptele rele ale sclaviei din Statele Unite, un prim vot istoric într-o țara înca marcata de discriminare rasiala, potrivit AFP.Proiectul de lege privind „reparațiile”…

- Presedintele american a calificat drept o „atrocitate” o lege electorala considerata rasiala, recent adoptata in statul american Georgia si care restrange dreptul la vot al cetatenilor americani de culoare, informeaza Reuters.

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender avertizeaza asupra unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute pe piața locala, precum Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, cu scopul de a-i convinge…