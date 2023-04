Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au considerat ca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a fost prea intelegator cu interesele Rusiei atunci cand a renegociat acordul privind cerealele din Marea Neagra, potrivit unor documente care provin din scurgerea de informatii de la Pentagon si care sugereaza ca Washingtonul…

- Antonio Guterres a fost „atent monitorizat” de la inceputul razboiului, iar SUA sunt nemulțumite de poziția sa fața de Rusia, arata documentele secrete ale Pentagonului care au ajuns pe rețelele sociale, conform BBC . Documentele conțin mai multe discuții private intre Guterres și adjunctul sau despre…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi, in timpul intalnirii cu presedintele francez Emmanuel Macron la Beijing, ca este gata sa-l sune pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la momentul potrivit, au declarat surse diplomatice franceze pentru CNN si Reuters, o informatie confirmata ulterior…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat ziarului guvernamental Rossiiskaia Gazeta , citat luni de agentia de stat rusa TASS . „Rusia…

- Rusia și China s-au aliniat „in mod clar” la propaganda și dezinformarea cu privire la razboiul din Ucraina, iar Statele Unite și Occidentul nu au investit suficient de-a lungul anilor in combaterea și contracararea unei astfel de dezinformari, este mesajul de la nivel inalt din Departamentul de Stat.„Statele…

- Confiscarea averilor rusesti in vederea folosirii acestora pentru reconstructia Ucrainei este neconstitutionala in Elvetia, a estimat miercuri grupul de lucru condus de Consiliul Federal (guvernul de la Berna), insarcinat sa examineze aceasta chestiune in contextul inghetarii activelor rusesti in Elvetia…

- Moscova a acuzat, joi, Europa ca incearca sa anihileze Rusia, comparand-o cu naziștii, in timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev pentru un summit UE-Ucraina. Ursula von der Leyen a asigurat Ucraina de sprijinul deplin al UE la sosirea sa la Kiev, joi, insoțita de…

- Europa va continua sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi necesar'' in fata Rusiei, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit marti in cadrul Forumului Economic Mondial de