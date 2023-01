Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Kevin McCarthy a fost ales in final presedintele al Camerei Reprezentantilor Statelor Unite in aceasta dimineata devreme, dupa ce a facut concesii extinse unui grup de trumpisti care au ridicat semne de intrebare asupra capacitatii partidului de a guverna.In urma negocierilor, grupul de…

- Republicanul Kevin McCarthy a fost ales in final presedintele al Camerei Reprezentantilor Statelor Unite, dupa ce a facut concesii extinse unui grup de trumpisti care au ridicat semne de intrebare asupra capacitatii partidului de a guverna.

- Republicanul Kevin McCarthy a fost ales sambata președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, dupa ce a facut concesii ample unui grup de adepți ai liniei dure de dreapta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe in aproape doua saptamani și jumatate, iar echipele au stabilit ce echipamente vor folosi. FIFA a publicat in clip de prezentare pentru ca fanii sa știe cum se imbraca favoriților lor. Campionatul Mondial de Fotbal 2022| Cum arata echipamentele de la turneul…

- Incepand de pe 1 noiembrie și pana pe 22 decembrie, vizitatorii care nu au bilete la meciurile de la Campionatul Mondial nu mai pot intra in Qatar, țara ce gazduiește turneul final. Campionatul Mondial din 2022 incepe pe 20 noiembrie, cu meciul Qatar - Ecuador. ...

- Astrele arata ca doar trei zodii din cele 12 ale horoscopului vor fi portejate de ingeri pe final de an. Acești nativi din zodiac vor avea, in perioada ce urmeaza, noroc pe toate planuri. Aceste trei zodii se vor bucura din plin de reușite, dar acest lucru vine in viața lor și pentru ca mereu au avut…

- Emoțiile s-au simțit la cote maxime atunci cand banda a inceput sa aduca farfuriile in bucataria sezonului 10 Chefi la cuțite. Echipele au așteptat cu nerabdare sa afle cine a caștigat cel de-al doilea battle, dar și ce concurenți vor intra la duel.

- Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) susține ca plafonarea prețului la lemnele pentru incalzire doar la vanzatorul final va crea blocaje pe piața și cere o revizuire a ordonanței Guvernului. Potrivit unui comunicat, AMRCR impartașește ingrijorarile asociațiilor de profil in ceea…