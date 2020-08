Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, 77 de ani, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama și candidat la fotoliul de președinte al SUA, a pregatit o mutare electorala care l-a luat prin surprindere pe Donad Trump. Marți, Joe Biden a anunțat ca a cooptat-o in echipa sa electorala pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse.Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte,…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse. Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte, Joe Biden,…

- Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), anunța CNN.UPDATE 8 iulie, ora 7.05: Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump, daca va caștiga alegerile prezidențiale.Retragerea Statelor Unite din OMS va intra in vigoare…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, titreaza Agerpres. “A fost o onoare sa concurez…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat marti ca Donald Trump este un "cretin perfect" pentru ca a facut glume in legatura cu felul in care s-a prezentat atunci cand a purtat o masca la prima aparitie publica de la inceputul crizei de COVID-19, scrie AFP. "Este un cretin,…