Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a ales-o pe Tina Flournoy, care a fost sefa de cabinet a presedintelui Bill Clinton, sa conduca biroul sau de vicepresedinte in momentul in care ea si presedintele ales Joe Biden vor fi investiti in ianuarie, a anuntat joi echipa sa de tranzitie, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Kamala Harris, care a facut istorie devenind sambata seara prima femeie aleasa vicepreședinte al SUA, a spus in discursul susținut dupa anunțul victoriei ca fiecare fetița din America știe acum acest lucru este posibil, amintind lupta femeilor pentru dreptul de a vota și de a fi alese in funcții de…

- Kamala Harris, prima femeie aleasa vicepresedinte al SUA, a promis sambata sa se apuce imediat de lucru, intr-o prima declaratie dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la scrutinul prezidential, transmit AFP si dpa. "Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura…

- Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mana dreapta a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cine este Kamala Harris? Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odata cu victoria sa in cursa pentru Casa…

- Joe Biden a caștigat oficial alegerile prezidențiale din SUA. CNN, BBC, NBC, CBS, The New York Times și Washington Post ii confirma victoria in fața contracandidatului Donald Trump. Cu aceasta ocazie, istoria SUA inregistreaza o noua premiera: Kamala Harris devine prima femeie de culoare vicepreședinte…

- Kamala Harris a facut istorie, sambata, prin alegerea sa ca vicepreședinte al lui Joe Biden, devenind prima femeie, prima americana neagra și prima asiatica americana care a caștigat al doilea cel mai inalt birou din SUA, relatateaza Reuters. Harris, in varsta de 56 de ani, este vazut pe scara larga…

- Kamala Harris, care devine prima femeie de culoare in functia vicepresedinte in SUA, scrie ca aceste alegeri sunt despre sufletul Americii si despre dorinta americanilor de a lupta. Ea l-a sunat pe Joe Biden sa il felicite pentru victoria in alegeri, spunand "Am reusit, Joe!".

- Pentru prima data in istoria SUA, aceasta tara va avea o femeie vicepresedinte, pe Kamala Harris, in varsta de 56 de ani, care va fi de asemenea prima persoana de culoare in aceasta functie, scrie AFP. La putin timp dupa anuntul presei americane ca Joe Biden l-a invins pe Donald Trump, Harris a publicat…