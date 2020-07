SUA: Jumătate din statul Oklahoma aparține nativilor americani, a decis Curtea Supremă Curtea suprema a SUA a decis ca aproximativ jumatate din statul american Oklahoma le aparține nativilor americani într-o hotarâre istorica pentru drepturile acestora, noteaza BBC.



Judecatorii au decis cu 5 voturi la 4 ca o bucata semnificativa din estul statului, inclusiv Tulsa, al doilea cel mai mare oraș din ​Oklahoma, ar trebui recunoscut ca facând parte dintr-o rezervație a nativilor americani.



Cazul a ajuns în fața Curții Supreme dupa ce un barbat condamnat în 1997 de violarea unei fetițe a citat o revendicare istorica a tribului Muscogee asupra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

