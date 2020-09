Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si obturand lumina Soarelui in San Francisco, potrivit DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de constructii au fost distruse…

- Peisaj apocaliptic in vestul Statelor Unite, unde cerul a devenit roșu din cauza incendiilor de vegetație caracterizate de autoritațile statului Oregon drept "fara precedent". O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, scrie b1.ro.

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Peste 100.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in California, in urma ordinelor de evacuare, din cauza unora dintre cele mai grave incendii din istoria statului american, iar zone intregi au fost acoperite vineri de nori grosi de fum, relateaza AFP si dpa. Incendiile, declansate…

- Incendiile, declansate de zeci de mii fulgere, alimentate de canicula si de umiditatea scazuta, au provocat deja moartea a cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Flacarile au mistuit aproape 90.000 de hectare. Au fost amenintate viile din comitatul Napa si Sonoma, deja expuse la astfel de incendii…

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…

- Circa patru milioane de persoane din statul indian Assam (nord-est) si din Nepalul vecin au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, in timp ce numarul deceselor provocate de intemperii este de cel putin 189, informeaza Reuters. Apele iesite din matca ale fluviului Brahmaputra,…