SUA: John McAfee a fost pus sub acuzare pentru fraude cu criptomonede

- Procurorii federali au oferit o noua evaluare, de rau augur, a asaltului de saptamana trecuta asupra Capitoliului al sustinatorilor lui Donald Trump, afirmand intr-un document judiciar ca protestatarii au urmarit “sa captureze si sa asasineze oficiali alesi”, relateaza vineri Reuters, conform Agerpres.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca tranzacțiile cu criptoactive, dar și investițiile in astfel de instrumente presupun riscuri ridicate, in contextul in care, atat la nivelul Uniunii Europene, cat și in Romania nu exista legislație specifica in vigoare care…

- Facebook Inc a declarat ca va bloca conturile președintelui american Donald Trump „la infinit” și cel puțin urmatoarele doua saptamani pana la finalizarea tranziției prezidențiale, relateaza Reuters. Decizia directorului executiv, Mark Zuckerberg, vine dupa ce Facebook a anunțat miercuri ca va bloca…

- O misiune internaționala condusa de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este așteptata sa mearga in China in prima saptamana a lunii ianuarie pentru a investiga originile virusului care a declanșat pandemia COVID-19, a declarat miercuri un membru și diplomați pentru Reuters. Statele Unite, care au…

- Japonia și Coreea de Sud s-au confruntat luni cu creșterea cazurilor de coronavirus și frustrarea publicului din ce in ce mai mare, Japonia a suspendat un program de subvenții de calatorie controversat și Coreea de Sud a inchis unele școli și a luat in considerare cele mai dure limitari de pana acum,…

- O asistenta medicala de terapie intensiva a devenit prima persoana din Statele Unite care a primit noul vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 autorizat luni, numindu-l un semn ca „vindecarea se apropie”, in timp ce numarul de decese cauzate de coronavirus din SUA se apropie de 300.000, relateaza Reuters.…

- Statele Unite au declarat ca au autorizat utilizarea vaccinului COVID-19 al Pfizer Inc vineri, primele vaccinari fiind așteptate in cateva zile, marcand un punct de cotitura intr-o țara in care pandemia a ucis peste 295.000 de persoane, relateaza Reuters. Industria farma va caștiga zeci de miliarde…