Presedintele ales al SUA Joe Biden, in varsta de 78 de ani, va fi vaccinat luni impotriva COVID-19 luni, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a acestuia, relateaza AFP. ''Luni, presedintele ales Joe Biden si (sotia sa) dr. Jill Biden vor primi o prima doza de vaccin Pfizer in (statul) Delaware'', a spus Jen Psaki, precizand ca evenimentul va avea loc ''in public'' pentru a transmite mesajul ca vaccinul este ''sigur''. Vicepresedinta aleasa Kamala Harris va fi vaccinata saptamana urmatoare, in contextul in care in Europa mai multi lideri au fost…