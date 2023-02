Opozitia republicana de la Washington intentioneaza sa lanseze o ancheta asupra modului in care Administratia Joseph Biden a reactionat la cazul balonului din China depistat in spatiul aerian american, iar, conform unor surse, in ultimii ani au existat alte incidente similare, scrie Mediafax.

