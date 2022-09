Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie la Washington, pentru o vizita de stat, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit agerpres.ro.

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa organizeze in septembrie o conferinta pe tema luptei impotriva extremismului in politica si a violentei rasiste in America, anunta Casa Alba vineri, cu mai putain de trei luni inaintea unor alegeri legislative care se anunta dificile pentru Partidul Democrat,…

- in urma cu doua saptamani, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, anunța, intr-un comunicat de presa ca Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Ce a facut liderul american dupa ce s-a vindecat de Covid-19. Decizia luata dupa…

- Casa Alba a anunțat astazi ca președintele SUA, Joe Biden, are Covid-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, scrie digi24.ro.

- Joe Biden a fost ironizat ,vineri, pe retelele sociale, dupa ce a facut o gafa, aparenta citind inclusiv indicatiile pentru un discur. Presedintele vorbea despre protejarea drepturilor reproductive ale femeilor cand accidental a citit „sfarsitul citatului, repeta propozitia”. Ulterir, liderul s-a si…

- Presedintele american Joe Biden a citit scrisoarea vedetei WNBA Brittney Griner, retinuta de cateva luni in Rusia, si pentru el aceasta situatie reprezinta o prioritate, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.