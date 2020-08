Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza dpa. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, titreaza Agerpres. “A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters.

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres. „A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte american, Joe Biden, a devenit, oficial, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din SUA din luna noiembrie, unde il va infrunta pe actualul președinte Donald Trump, informeaza Agerpres.

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters."A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres."A fost o onoare sa concurez alaturi…