Joe Biden a ales-o pe parlamentara amerindiana Deb Haaland ca secretar al Internelor, un mare departament responsabil cu resursele naturale, a informat joi media americana, un nou simbol al diversitatii dorite de presedintele ales in viitorul sau guvern, noteaza AFP. Daca numirea ei este confirmata de Senat, va deveni la varsta de 60 de ani primul american nativ care ocupa o functie ministeriala. Membra a tribului Laguna Pueblo instalat in New Mexico, Deb Haaland se va regasi in fruntea unui departament care gestioneaza printre altele vastele resurse naturale ale terenurilor federale, precum parcurile…