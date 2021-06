Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a aflat din presa despre decizia omologului sau american Joe Biden de a pune capat tentativelor de a bloca gazoductul rusesc Nord Stream 2 pe care Ucraina îl considera o amenințare grava la adresa securitații sale, relateaza Axios.Zelenski…

- Informatia a fost dezvaluita de consilierul pe probleme de securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan. Acesta a mentionat si despre demersurile diplomatice urmatoare. "Asta dorim sa facem in viitor, dar sa o facem prin comunicare diplomatica la inalt nivel, nu prin transmiterea de ultimatumuri…

- Presedintele american Joe Biden i-a transmis direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa privind cresterea prezentei trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, precum si angajamentul Statelor Unite fata de integritatea teritoriala a acestei tari, a declarat miercuri consilierul pentru securitate…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricând va dori acesta, informeaza Agerpres citând Reuters si AFP.Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin la o intalnire in zona de conflict cu separatistii prorusi, in estul Ucrainei, in vederea unei scaderi a tensiunilor intre cele doua tari, relateaza AFP. ”Domnule Putin, sunt pregatit (...) sa va propun…

- Presedintele american Joe Biden i-a propus marti omologului sau rus Vladimir Putin, in cursul unei convorbiri telefonice, organizarea unei intalniri la nivel inalt 'intr-o terta tara' in 'urmatoarele luni' pentru a 'cladi o relatie stabila si previzibila cu Rusia', a anuntat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti organizarea unui summit in format 'Normandia', cu Franta, Rusia si Germania, pe fondul reluarii violentelor cu separatistii prorusi in estul Ucrainei, transmite AFP. Recrudescenta luptelor în estul Ucrainei a dat o lovitura încetarii…