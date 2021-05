Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden examineaza posibilitatea inaintarii primarului din Los Angeles (California), Eric Garcetti, pentru funcția de ambasador al SUA in India. Despre acest lucru a anunțat marți, citind mai multe surse, portalul Axios. Potrivit acestuia, pe linga Garcetti, sunt examinate și…

- Premierul japonez Yoshihide Suga a declarat, vineri, la Casa Alba, ca tara sa este determinata sa organizeze Jocurile Olimpice "in toata siguranta" in aceasta vara. "I-am transmis presedintele Joe Biden determinarea noastra de a organiza Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, din aceasta…

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga urmeaza sa plece joi spre Statele Unite pentru discutii cu presedintele Joe Biden, pe fondul pandemiei de COVID-19 si a tensiunilor cu China, transmite dpa. Premierul Suga are programata vineri o intrevedere cu presedintele Joe Biden la Casa Alba, devenind astfel…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la câteva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit…

- Premierul japonez, Yoshihide Suga, intentioneaza sa viziteze Statele Unite in aprilie, fiind astfel primul lider strain care se intalneste personal cu presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri guvernul japonez, noteaza AFP. "Daca circumstantele permit, premierul Suga va vizita Statele Unite…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Biden va fi insotit la Tokyo si Seul de ministrul…

- Presedintele SUA Joe Biden se va intalni vineri prin videoconferinta cu prim-ministrii din Australia, India si Japonia, a anuntat marti New Delhi, relateaza AFP. Cele patru tari formeaza o alianta informala supranumita ''Quad'', care vizeaza sa contrabalanseze puterea chineza.…