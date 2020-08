Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a ținut, vineri, in ultima zi a Convenției Naționale Democrate, discursul de acceptare a nominalizarii din partea partidului sau pentru alegerile prezidențiale din noiembrie in care se va confrunta cu președintele Donald Trump pentru un mandat la Casa Alba.

- Joe Biden a acceptat joi seara sa-i reprezinte pe democrati in cursa pentru Casa Alba, promitand solemn sa intoarca pagina "fricii" si a "diviziunilor" si angajandu-se sa depaseasca "aceasta era intunecata in America", relateaza vineri France Presse. Joe Biden a facut aceste remarci la inceputul discursului…

- Negocierile dintre Casa Alba si Congres referitoare la cele mai bune modalitati de a-i ajuta pe americani sa suporte impactul urias al crizei de sanatate si economice au esuat in aceast saptamana. Peste 160.000 de americani au murit din cauza Covid-19. Trump a spus ca decretele vor aloca somerilor o…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…