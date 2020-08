SUA: Joe Biden i-a promis "dreptate" familiei lui Jacob Blake

Candidatul democrat la prezidentialele din Statele Unite, Joe Biden, a facut cunoscut miercuri ca a promis ca i se va face "dreptate" familiei lui Jacob Blake, un afro-american de 29 de ani grav ranit de politie duminica in Wisconsin cu mai multe gloante in spate, noteaza AFP. "Inca o data, un barbat de culoare - Jacob Blake - a fost impuscat de politie. Sub ochii copiilor sai. Asa ceva ma imbolnaveste", a scris Joe Biden intr-un mesaj pe Twitter insotit de o inregistrare video. "Am vorbit mai devreme cu mama si tatal lui Jacob, cu sora lui si alti membri ai familiei si le-am spus ca trebuie sa…