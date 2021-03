Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca o retragere a tuturor soldatilor americani din Afganistan pana la 1 mai, asa cum prevede acordul Washingtonului cu talibanii, este posibila, dar dificila, relateaza AFP. "Se poate intampla, dar este dificil", a declarat el in cadrul unui interviu difuzat miercuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, in favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”inselatoare sau lipsite de fundament” impotriva contracandidatului acestuia, Joe Biden, afirma un…

- Presedintele american, Joe Biden, va tine luni al doilea "summit" bilateral al mandatului sau, impreuna cu omologul sau mexican, continuand sa isi afiseze proximitatea cu vecinii imediati ai Statelor Unite dupa prima "intalnire" cu premierul canadian, Justin Trudeau, noteaza AFP si EFE. Joe Biden si…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Presedintele american Joe Biden, investit in functie miercuri , va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, iar acesta va fi primul dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a adus marti un omagiu solemn celor 400.000 de victime ale COVID-19 la Memorialul Abraham Lincoln, in cadrul unei scurte ceremonii organizate dupa sosirea sa la Washington, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: VIDEO Organizația lui Aleksei Navalnii…

- La protestele din fața Capitol Hill, un participant a fost surprins de camerele NBC News fluturand steagul Revoluției Romane din 1989. Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie. Doar ca evenimentele au degenerat…