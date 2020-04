Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, a prezis joi ca Donald Trump va face tot posibilul pentru a amana alegerile din toamna pentru a-si pastra sansele de a le castiga, informeaza vineri France Presse."Tineti minte ce va spun, cred ca el va incerca…

- Senatorul american Bernie Sanders s-a retras din cursa prezidențiala a Partidului Democrat, miercuri. Retragerea lui Sanders ii lasa loc liber fostului vicepreședinte Joe Biden, care ramane, astfel, singurul candidat pentru nominalizarea partidului.

- Donald Trump este aproape sigur ca Joe Biden va fi candidatul democrat in alegerile prezidentiale din noiembrie, insa conteaza deja pe un adversar mult mai periculos - noul coronavirus care perturba campania electorala si arunca tara in incertitudine, relateaza AFP, potrivit news.ro.In urma…

- Joe Biden pare sigur - dupa trei noi victorii impotriva rivalului sau Bernie Sanders in alegerile primare democrate - ca urmeaza sa-l infrunte pe Donald Trump in noiembrie, intr-o cursa la fotoliul de la Casa Alba bulversata de noul coronavirus, relateaza AFP.

- Miliardarul Mike Bloomberg a anunțat miercuri, dupa rezultatele foarte dezamagitoare de la "Super Tuesday", ca s-a retras din cursa pentru alegerile primare democrate și a anunțat ca îl susține pe Joe Biden, transmite AFP."În urma cu trei luni, mi-am prezentat candidatura…

- Alegerile din SUA au luat o turnura interesanta, dupa ce Joe Biden a inregistrat o revenire in cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat. Fostul vicepreședinte american Joe Biden a inregistrat o victorie rasunatoare in Super Marțea electorala din SUA, ieșind invingator in cel puțin noua…

- Bernie Sanders si Joe Biden sunt considerati favoriti inainte de Super Tuesday (super-marti), ziua in care 14 state americane isi desemneaza favoritul pentru nominalizarea candidatului la presedintia SUA din partea Partidului Democrat, transmite AFP. Marti au loc alegerile interne ale…

- Miliardarul american Michael Bloomberg a devenit tinta atacurilor la prima sa dezbatere televizata in vederea obtinerii investiturii democrate pentru cursa prezidentiala din SUA din toamna acestui an, transmit joi Reuters, AFP si DP, potrivit Agerpres. La dezbaterea din Las Vegas, din Nevada, statul…