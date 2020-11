Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a avut sambata primul sau eveniment oficial dupa testul pozitiv la coronavirus si a vorbit unui numar de sute de sustinatori de la balconul Casei Albe. Evenimentul, care a adus cu un mars de campanie, a fost acompaniat de orchestra infanteriei in ceea ce pare a fi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca este deja "imunizat" contra COVID-19, la noua zile dupa propriul anunț conform caruia a fost testat pozitiv și cu trei saptamani inaintea alegerilor prezidențiale din SUA."Se pare ca sunt imunizat, poate pentru o perioada lunga, poate pentru o perioada…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica ca acum este „imunizat” fața de Covid-19, a doua zi dupa ce medicul sau a declarat ca nu mai exista riscul sa transmita virusul, relateaza AFP."Se pare ca sunt imun, pentru ca, nu știu, poate pentru mult timp, poate pentru scurt…

- Președintele SUA, Donald Trump, externat luni dupa o spitalizare de trei zile din cauza unei infecții cu coronavirus, a declarat sâmbata, în timpul unui eveniment public asemanator unui miting electoral de la Casa Alba, ca se simte bine. În fața unei mulțimi care striga „înca…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…