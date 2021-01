Presedintele-ales Joe Biden a confirmat joi ca l-a ales pe judecatorul Merrick Garland, considerat un progresist moderat, sa conduca influentul Minister american al Justitiei, relateaza AFP. Merrick Garland, in varsta de 68 de ani, este in prezent seful Curtii de Apel din Washington, o instanta reputata pentru importanta dosarelor pe care le judeca, dupa ce nominalizarea sa la Curtea Suprema de catre Barack Obama in 2016 a fost blocata de republicani. Joe Biden ii va prezenta pe viitorul ministru al justitiei si mai multi alti membri cheie numiti in acest departament joi, la ora locala 13.30 (18.30…