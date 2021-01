Presedintele american ales, Joe Biden, a cerut miercuri Congresului sa lucreze la prioritatile programului sau, in pofida procesului pentru destituire al lui Donald Trump, care se va deschide dupa instalarea sa la Casa Alba, noteaza AFP. "Sper ca Senatul va gasi o modalitate de a gestiona responsabilitatile constitutionale in ce priveste procesul pentru destituire si sa rezolve in acelasi timp problemele urgente ale natiunii", a afirmat el intr-un comunicat, dupa punerea sub acuzare a lui Donald Trump. Printre prioritatile amintite de Joe Biden se afla confirmarea membrilor cabinetului sau, relansarea…