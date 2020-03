Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a castigat opt state americane in cadrul alegerilor primare ale Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului la functia de presedinte al SUA, eveniment cunoscut ca...

- Victorie spectaculoasa a lui Joe Biden. Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat, sambata, alegerile primare democrate in Carolina de Sud, el relansand astfel cursa democratilor pentru Casa Alba, in care favoriit este Bernie Sanders, relateaza AFP.Dupa trei rezultate dezamagitoare…

- Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat din statul Nevada, consolidandu-si astfel pozitia de favorit la nominalizarea drept candidat la presedintie, transmite Reuters.Pe locul al doilea in asa-numitul 'caucus' s-a clasat, potrivit rezultatelor partiale,…

- Senatorul socialist Bernie Sanders a luat un avans semnificativ in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe miliardarul Michael Bloomberg, conform unui sondaj de opinie national publicat miercuri, relateaza AFP.Impulsionat de performantele sale…

- Senatorul socialist Bernie Sanders se situeaza pe primul loc in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepreședinte Joe Biden și miliardarul Michael Bloomberg, arata un sondaj național publicat miercuri și citat de AFP.

- Senatorul socialist Bernie Sanders a luat un avans semnificativ in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe miliardarul Michael Bloomberg, conform unui sondaj de opinie national publicat miercuri, relateaza AFP. Impulsionat de performantele sale in alegerile…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, un fost primar, in timp ce ex-vicepresedintele Joe Biden a suferit o infrangere…

- Pete Buttigieg conduce in alegerile din Iowa, prima confruntare din cadrul cursei pentru selectarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.In urma rezultatelor primite de la 62% din…