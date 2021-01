Noul presedinte american Joe Biden a anulat luni decizia controversata a predecesorului sau Donald Trump de a le interzice persoanelor transgender sa serveasca in armata daca au nevoie de un tratament medical, relateaza AFP.



In prezenta secretarului apararii Lloyd Austin si a sefului statului major, generalul Mark Milley, presedintele american a semnat un decret potrivit caruia "toti americanii calificati pentru a servi in fortele armate ale SUA trebuie sa o poata face", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat.



"Presedintele Biden considera ca identitatea sexuala nu ar trebui…