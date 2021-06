Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un rar moment de convergenta, republicanii si democratii americani au aprobat miercuri in Congres crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a marca emanciparea ultimilor sclavi din statul Texas, in 1865.

- Într-un rar moment de convergenta, republicanii si democratii americani au aprobat miercuri în Congres crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a marca emanciparea ultimilor sclavi din statul Texas, în 1865, informeaza AFP, citata de Agerpres.Mai este nevoie doar…

- Intr-un rar moment de convergenta, republicanii si democratii americani au aprobat miercuri in Congres crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a marca emanciparea ultimilor sclavi din statul Texas, in 1865, informeaza AFP preluat de agerpres. Mai este nevoie doar de adoptarea legii…

- Intr-un rar moment de convergenta, republicanii si democratii americani au aprobat miercuri in Congres crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a marca emanciparea ultimilor sclavi din statul Texas, in 1865, informeaza AFP. Mai este nevoie doar de adoptarea legii de catre presedintele Joe…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti seara, de la Casa Alba, ca verdictele in procesul fostului politist Derek Chauvin din Minneapolis, acuzat de uciderea lui George Floyd, in mai 2020, reprezinta „un pas inainte” si a spus ca natiunea inca se confrunta cu rasismul sistemic in toate situatiile,…

- Presedintele SUA Joe Biden, 78 de ani, a anuntat joi, 25 martie, ca intentioneaza sa candideze și la alegerile prezidentiale din 2024. Liderul de la Casa Alba a mai spus ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP. „Raspunsul este da, intentionez…