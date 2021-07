SUA: Joe Biden a nominalizat procurori pentru a superviza cazurile legate de asaltul din 6 ianuarie de la Capitoliu

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a nominalizat luni opt procurori care, daca vor fi confirmati de Senat, urmeaza sa supervizeze cazurile legate de asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie, relateaza Reuters. Intre cei opt, Matthew Graves, fost procuror federal care lucreaza in prezent la firma de avocatura…

- Sincere felicitari tuturor prietenilor si partenerilor nostri strategici americani cu ocazia celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei. Un 4 Iulie fericit!", a tranmis președintele Klaus Iohannis. Și premierul Florin Cițu a ales tot Twitter pentru a transmite felicitari cu ocazia Zilei de 4…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca i-a spus liderului american Joe Biden, in timpul primei lor intrevederi, ca Turcia nu isi va schimba pozitia in ceea ce priveste achizitionarea de sisteme antiracheta rusesti S-400, pentru care Washingtonul a impus sanctiuni impotriva Ankarei, informeaza…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat pe democratul Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, ambasador in Israel la doua zile dupa ce un nou guvern a intrat in functie in tara, noteaza AFP. Thomas Nides, care in calitate de inalt responsabil al Departamentului…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat luni, ca SUA va trimite cel puțin 20 de milioane de doze de vaccin anti-Covid spre alte țari la finalul lunii iunie, fiind prima data cand SUA imparte vaccinurile sale cu alte țari care au nevoie de ele, relateaza Reuters.

- Talibanii au lansat multiple ofensive, in ultimele 24 de ore, in Afganistan, anunta autoritatile, la cateva zile dupa inceperea retragerii fortelor americane, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden anunta, la jumatatea lui mai, ca trupele americane urmau sa-si…

- Investigatorii federali au perchezitionat apartamentul din New York al fostului primar Rudolph Giuliani, devenit ulterior avocatul personal al presedintelui Donald Trump. A u fost confiscate dispozitive electronice din locuinta, potrivit Reuters, care a preluat un articol din New York Times. Procurorii…