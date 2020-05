Fostul vicepresedinte american si candidat la prezidentialele din noiembrie, Joe Biden, a anuntat duminica dupa-amiaza ca a mers la locul unei manifestatii care a avut loc sambata impotriva rasismului in statul sau, Delaware, dupa moartea lui George Floyd, un afro-american, in mainile politiei, relateaza AFP.



"Suntem o natiune care sufera in acest moment, dar nu trebuie sa lasam aceasta durere sa ne distruga. In calitate de presedinte, voi ajuta sa purtam aceasta conversatie si, mai ales, voi asculta, asa cum am facut cand am mers la locul manifestatiei din noaptea trecuta la Wilmington",…