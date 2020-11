Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a apelat luni pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, cu care a abordat la telefon mai multe subiecte de interes comun, printre care lupta impotriva noului tip de coronavirus, schimbarile climatice sau detentia arbitrara in China a doi canadieni, informeaza AFP,…

- Washingtonul urmeaza sa continue se astepte ca europenii sa-si asigure securitatea in cadrul NATO si nu ca Statele Unite sa fie ”jandarmul lumii”, insa discursul urmeaza sa fie mai politicos cu Joe Biden la putere decat a fost al lui Donald Trump relateaza Euronews, potrivit news.ro.”Europenii…

- Sustinatori ai presedintelui Donald Trump s-au adunat in cateva orase din Statele Unite pentru a protesta, sustinand ca alegerile prezidentiale din 3 noiembrie au fost furate, transmite dpa. Foto: (c) Goran Tomasevic/REUTERS Sute de persoane s-au adunat in…

- Joe Biden nu a revendicat inca in mod oficial victoria in alegerile prezidentiale in Statele Unite de marti si asteapta rezultatele, insa echipa sa de campanie i-a lansat deja site-ul de tranzitie, intitulat sobru Biden-Harris Transition, relateaza BFMTV.

- Relatiile Regatului Unit cu Statele Unite se vor ”consolida indiferent cine va fi invingatorul alegerilor” in care republicanul Donald Trump il infrunta pe democratul Joe Biden, a dat asigurari miercuri o purtatoare de cuvant a lui Boris Johnson, notand insa dezacordul cu privire la Acordul de la…

- Donald Trump a numit "draconice" masurile anti-coronavirus luate de statele europene și a susținut ca Joe Biden, rivalul sau la alegerile prezidențiale, va lua aceleași masuri si va distruge economia."Europa a impus restrictii draconice, iar cazurile au crescut, decesele au crescut. Ganditi-va! Draconice.…

- Candidatul democrat Joe Biden l-a confundat, intr-un interviu difuzat de postul NBC News luni, cu noua zile inaintea alegerilor prezidentiale, pe adversarul sau, miliardarul newyorkez Donald Trump, cu un anumit George fara sa fie clar daca se referea la George W. Bush, fostul presedinte american din…