Inalti diplomati din Statele Unite ale Americii, Japonia si Coreea de Sud au subliniat miercuri importanta de a mentine pacea si stabilitatea in Stramtoarea Taiwan, pe fondul cresterii presiunilor din partea Beijingului, relateaza Kyodo, Reuters si Yonhap.



Reuniunea a avut loc in contextul in care administratia presedintelui american Joe Biden considera cooperarea trilaterala ca fiind un element cheie in promovarea securitatii in Asia si mentinerea Chinei sub control.



Potrivit Ministerului nipon de Externe, cele trei tari au cazut de acord sa se opuna oricaror incercari…