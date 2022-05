Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii, India, Japonia si Australia se opun oricarei „schimbari a statu-quo-ului prin forta”, in special in regiunea Asia-Pacific, a declarat marti premierul japonez Fumio Kishida, la sfarsitul unei reuniuni la Tokyo a asa-numitei aliantei Quad, din care fac parte cele patru tari.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard Novak, pentru atitudinea sa „sfidatoare si jignitoare” la adresa romanilor. Liderul AUR, George Simion, a anunțat ieri ca a pregatit o motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca pana sambata au fost confirmate 92 de cazuri de variola maimuței, iar alte 28 de persoane din 12 state sunt suspectate de aceasta boala, insa așteapta rezultatele analizelor, potrivit CNN . OMS se așteapta sa fie identificate și mai multe cazuri pe masura…

- Laburistul Anthony Albanese a fost investit premier al Australiei, cu cateva ore inainte de a pleca spre Japonia, unde va participa la un summit international, potrivit www.japantimes.co.jp . In varsta de 59 de ani, Anthony Albanese a depus juramantul, luni, in cadrul unei scurte ceremonii. ”Vor avea…

- Statele nucleare admit ca dețin 13.000 de focoase, dar numarul real ar putea fi mult mai mare, scrie publicația Scientific American , care preia un articol publicat de Live Science. In plus, țarile și-au crescut arsenalul in ultimii ani, spun specialiștii. De cand Rusia a invadat Ucraina in urma cu…

- Australia a impus vineri sancțiuni impotriva a doi oligarhi ruși cu legaturi in industria miniera. Japonia a declarat ca va impune sancțiuni impotriva a 15 indivizi și noua organizații, inclusiv oficiali din aparare și exportatorul de arme de stat Rosobor

- Rusia a promis miercuri o riposta „puternica si dureroasa” la sanctiunile americane anuntate de Washington dupa recunoasterea de catre Moscova a independentei celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Nu trebuie sa existe indoieli: va exista o riposta puternica…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca administrația sa va impune sancțiuni Nord Stream 2 AG, compania responsabila de construirea gazoductului Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, relateaza Reuters și AFP. „Astazi, mi-am indrumat administrația sa impuna sancțiuni Nord Stream…