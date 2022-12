Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 13.000 de soldati ucraineni au fost ucisi de la inceputul invaziei Rusiei, a declarat un inalt oficial de la Kiev, conform BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Vladimir Ermakov, directorul Departamentului pentru neproliferare și controlul armelor din Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, a caracterizat drept insinuari informatiile potrivit carora Rusia ar ajuta Iranul in sectorul nuclear, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, citata de Rador Fii…

- Arsenalul nuclear al Chinei - mult mai mic decat al Rusiei si Statelor Unite, care detin aproximativ 5.0000 - este pe cale sa se tripleze pana in 2035 si sa ajunga la 1.500 de focoase nucleare, estimeaza Pentagonul intr-un raport citat de AFP, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Forțele armate ucrainene incearca sa treaca in ofensiva in Republica Donețk, in vestul Rusiei, incercand sa traverseze raurile de langa Makeevka și Yampolovka, dar forțele conduse de Rusia susțin ca resping asaltul, relateaza Ria Novosti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul Marii Britanii a extins lista de sancțiuni impotriva Rusiei cu includerea a 92 de pozitii noi, au anuntat surse din cadrul Departamentului de Externe al Regatului Unit, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a transmis joi, dupa o intalnire cu ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, ca i-a cerut acestuia ca Republica Populara Chineza sa convinga Federația Rusa sa renunțe la razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden a spus ca l-a avertizat pe omologul sau chinez, Xi Jinping, despre riscul retragerii investitorilor, daca Beijingul incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intr-un nou fragment din interviul acordat emisiunii "60 de minute" difuzata de CBS, presedintele Statelor Unite, Joe Biden a oferit mai multe detalii despre conversatiile avute iarna trecuta cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre "greșeala gigantica" pe care ar reprezenta-o un ajutor din partea…