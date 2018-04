Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director FBI James Comey avertizeaza ca daca presedintele Donald Trump incearca vreodata sa-l demita pe procurorul special Robert Mueller, va fi „cel mai grav atac asupra statului de drept“ al presedintelui.

- Fostul director FBI James Comey avertizeaza ca daca presedintele Donald Trump incearca vreodata sa-l demita pe procurorul special Robert Mueller, va fi „cel mai grav atac asupra statului de drept“ al presedintelui si apreciaza ca „este posibil“ ca rusii sa aiba informatii compromitatoare despre locatarul…

- El a facut aceste declaratii intr-un amplu interviu acordat in exclusivitate lui George Stephanopoulos de la ABC News, primul de cand a fost destituit brutal de seful statului american in mai 2017. Fostul director FBI se pregatelte totodata sa-si promoveze o noua carte, "A Higher Loyalty." Intrebat…

- In primul sau interviu televizat de cand a fost demis, fostul șef al FBI, James Comey, spune ca este convins de faptul ca Donald Trump este “inapt moral” pentru a fi președinte. Comey a mai spus și ca este posibil ca Rusia sa dețina informații compromițatoare despre președintele SUA. James Comey, directorul…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Intrebat de cotidian in acest sens, avocatul Casei Albe Ty Cobb a refuzat sa comenteze. Presedintele…

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…