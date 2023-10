Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea punctului de frontiera Rafah ar putea fi singura salvare pentru cetațenii straini din Gaza, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata informația vehiculata este ca vor fi lasați sa treaca doar cetațenii straini sau cei care au dubla cetațenie. Deschiderea frontierei ar urma sa fie insoțita…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca a avut o intalnire "foarte productiva" la Riad cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, un angajament diplomatic esential in conditiile in care Israelul se pregateste sa lanseze un atac terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, iar…

- Israelul se pregatea sambata sa lanseze un asalt terestru in Fașia Gaza, controlata de Hamas, dupa ce le-a spus palestinienilor care traiesc in acest teritoriu dens populat sa fuga spre sud, catre frontiera inchisa cu Egiptul, relateaza Reuters.

- Consilierul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru securitate nationala a declarat sambata ca ostilitatile cu gruparea libaneza Hezbollah, in paralel cu razboiul din Gaza, par a fi restranse si a avertizat Hezbollah sa nu initeze demersuri ce ar putea duce la "distrugerea" Libanului, informeaza…

- Armata israeliana a anunțat ca a raspuns cu foc de artilerie la lansarile de rachete din teritoriul libanez , a declarat purtatorul de cuvant Daniel Hagari pe platforma de socializare X. Jurnalistul libanez, Ali Hashem, a oferit detalii cu privire la atacurile venite din Liban dar și amanunte cu privire…

- Israelul a amenintat marti ca va "intoarce Libanul in epoca de piatra" in cazul unui razboi impotriva miscarii Hezbollah, dupa mai multe saptamani de frictiuni cu gruparea sustinuta de Iran, de-a lungul frontierei comune, relateaza Reuters.