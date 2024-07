Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor dezvalui o revizuire majora a structurii de comanda militara din Japonia și alte masuri de aprofundare a legaturilor de aparare cu aliatul lor asiatic in cadrul discuțiilor de securitate la nivel inalt care vor avea loc duminica la Tokyo, a declarat un oficial american, informeaza…

- ​​​​​​​Statele Unite se tem de mult timp ca raman in urma Rusiei și Chinei in Arctica, mai ales ca Beijingul și Moscova organizeaza patrule și exerciții comune in regiune. Chinezii viseaza la un „Drum al matasii polare”, iar rușii vor noi rute pentru a li

- O pana masiva de IT de vineri a afectat o gama larga de sectoare din intreaga lume, de la Japonia la Statele Unite. Iata o privire de ansamblu asupra principalelor perturbari. Aeroporturi și companii aeriene Operațiunile aeroportuare și zborurile au fost printre principalele victime ale penei, ceea…

- Declaratia finala a summitului NATO de la Washington, care acuza Coreea de Nord ca ajuta Rusia in razboiul impotriva Ucrainei, a fost denunțata, sambata, de Phenin, care a acuzat Statele Unite de incercari de a extinde alianțele cu tarile asiatice din zona, informeaza Reuters, citata de News.ro. „Declaratia summitului…

- Campionul olimpic in proba de 11 metri liber, Caeleb Dressel, nu isi va putea apara coroana in aceasta proba la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce s-a clasat doar pe locul al treilea in selectiile olimpice americane, miercuri, la Indianapolis, informeaza AFP, citata de Agerpres. Astfel, David Povovici…

- Summit-ul G7 al celor mai dezvoltate state din lume incepe joi in sudul Italiei. Pe langa cei sapte membri – Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Germania, Japonia, Franta si Italia – alaturi de presedintii Comisiei Europene si ai Consiliui, vor participa si liderii din alte state. Este pentru prima…

- Agenția de securitate a Regatului Unit, Mi5, a primit ordine sa acorde o atenție sporita pentru identificarea spionilor, din cauza unor eforturi semnificative de recrutare a Rusiei, Chinei și Iranului, relateaza The Telegraph.