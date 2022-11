Stiri pe aceeasi tema

- Un bombardier american B-1B va participa sambata la exercitiile aeriene in curs de desfasurare in Coreea de Sud, efectuate in comun de Seul si Washington, a declarat un oficial al Ministerului sud-coreean al Apararii.

- Mai mulți oficiali americani și aliați din domeniul securitații cred ca Iranul a acceptat sa livreze Rusiei un prim transport de rachete balistice sol-sol și drone de atac pe care Moscova vrea sa le foloseasca in razboiul Ucraina, scrie The Washington Post, citat de The Guardian și de The Kyiv Independent.Ziarul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a supravegheat lansarea celor doua rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune, a anunțat presa de stat de la Phenian, adaugand ca ele sunt echipate pentru a transporta arme nucleare tactice, relateaza The Guardian și agenția AFP, citata de Agerpres . Rachetele de…

- Regatul Unit a anuntat ca va furniza suplimentar Ucrainei rachete antiaeriene si in special munitie capabila sa doboare rachete de croaziera, potrivit Ministerului britanic al Apararii.Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti ieri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi…

- Regatul Unit a anuntat joi ca va furniza suplimentar Ucrainei rachete antiaeriene si in special munitie capabila sa doboare rachete de croaziera, potrivit Ministerului britanic al Apararii, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Volodimir Zelenski a semnat marți un decret care exclude orice fel de negociere, de acum inainte, cu Vladimir Putin. In același timp, camera superioara a parlamentului rus a ratificat in unanimitate incorporarea la Federația Rusa a regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Pe front, trupele ucrainene…

- Imaginile din satelit arata ca armata rusa a mutat rachete antiaeriene vechi in Ucraina, dupa ce s-a confruntat cu o lipsa de arme avansate in aceasta vara, a relatat duminica postul de televiziune finlandez Yle, potrivit The Moscow Times. Dar aceste rachete au fost folosite nu impotriva unor ținte…

- Resursele financiare ale Marii Britanii pentru asistența militara acordata Ucrainei se vor epuiza pana la sfarșitul acestui an, noteaza duminica publicația The Sunday Times, citand o sursa anonima din cadrul Ministerului britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…