SUA isi rezerva dreptul de a-l sanctiona pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman in viitor, daca este necesar, a declarat luni purtatoarea de de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. ''Desigur, ne rezervam dreptul de a intreprinde orice actiune la un moment dat si intr-un mod pe care le alegem'', a spus Jen Psaki in cadrrul unei conferinte de presa, adaugand ca ''in mod istoric, Statele Unite, avand presedinti republicani si democrati, nu au sanctionat de obicei lideri din tarile cu care avem relatii diplomatice''. SUA au facut public vineri…