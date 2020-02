SUA îşi retrag forţele din Afganistan în 14 luni dacă talibanii îşi respectă angajamentele (comunicat) SUA si aliatii lor isi vor retrage toate fortele din Afganistan in termen de 14 luni daca talibanii isi respecta angajamentele, potrivit unui comunicat comun emis sambata de guvernele american si afgan, transmit Reuters si AFP.



'Coalitia va incheia retragerea restului fortelor sale din Afganistan in termen de 14 luni de la anuntarea acestei declaratii comune si a acordului dintre SUA si talibani (...) in masura in care talibanii isi indeplinesc angajamentele din acord', se spune in comunicat.



SUA ar urma sa-si reduca initial fortele din Afganistan la 8.600 de militari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Semnarea acordului de la Doha pare a fi un uriaș pas inainte in pacificare Afganistanului. SUA si aliatii lor isi vor retrage toate fortele din Afganistan in termen de 14 luni daca talibanii isi respecta angajamentele, potrivit unui comunicat comun emis sambata de guvernele american si afgan, transmit…

- Gruparea talibana le-a ordonat tuturor luptatorilor sai sa-si inceteze operatiunile sambata in cinstea semnarii acordului cu SUA la Doha, menit sa aduca pacea in Afganistan, transmit dpa si Reuters potrivit Agerpres. 'Mujahedinii vor fi in modul defensiv astazi pentru fericirea natiunii datorata…

- Fortele navale ale coalitiei conduse de Arabia Saudita in conflictul din Yemen au anuntat duminica dejucarea unui atac terorist 'iminent' al rebelilor Houthi in Marea Rosie, informeaza Reuters.Coalitia a distrus o ambarcatiune fara echipaj, incarcata cu explozivi, lansata din provincia Hodeidah…

- Armistitiu de o saptamana a intrat in vigoare, sambata, in Afganistan, in conflictul de 18 ani dintre armata americana si talibani. Acest armistitiu- pe o perioada de sapte zile - cu privire la o ”reducere a violentei” urmeaza sa inceapa negocieri de pace cu toti afganii, dupa zece zile. Este vorba…

- Forțele militare ale SUA a reușit sa recupereze ramașițele umane ale membrilor echipajului avionului american prabușit luni în Afganistan, au declarat oficiali americani și afgani, citați de site-ul agenției Reuters. Forțele afgane și militanții talibani s-au luptat marți în zona unde…

- Forte ale armatei afgane si luptatori talibani au purtat lupte în regiunea din centrul tarii unde luni s-a prabusit un avion militar american, transmite Reuters, citând surse oficiale. Forte ale guvernului încearca sa ajunga la epava avionului, aflata într-o zona controlata de…

- Avionul prabusit luni in Afganistan era un avion militar american de mici dimensiuni, au declarat demnitari din SUA, sub acoperirea anonimatului, pentru Reuters.Sursele respective au indicat ca deocamdata nu exista dovezi ca aparatul de zbor a fost doborat de inamici, informeaza agerpres.ro.…

- Administratia din Iran a anuntat duminica seara, in contextul crizei cu Statele Unite, ca nu va mai respecta limitele privind purificarea uraniului stabilite prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri, informeaza postul BBC si agentia Reuters, potrivit Mediafax.Administratia de la Teheran…