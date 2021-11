SUA își redeschid granițele pentru turiștii vaccinați Statele Unite ale Americii isi redeschid luni granitele terestre si aeriene pentru calatorii vaccinati anti-COVID-19, dupa mai bine de un an și jumatate de restricții. Intrarea nu va fi insa complet libera, autoritatile americane intentioneaza sa monitorizeze starea de vaccinare a calatorilor si vor continua, in acelasi timp, sa solicite teste COVID-19 negative. Pentru calatorii care sosesc cu avionul, SUA vor solicita incepand de luni, pe langa dovada vaccinarii si un test realizat cu cel mult trei zile inainte de plecare, stabilirea de catre companiile aeriene a unui sistem de urmarire a contactelor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

