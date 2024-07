Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat duminica ca iși vor reinnoi comanda militara din Japonia pentru a aprofunda coordonarea cu forțele aliate, dupa discuțiile de securitate de la Tokyo intre secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul Apararii Lloyd Austin și omologii lor japonezi, Yoko Kamikawa și…

- Noua versiune a „Carții albe a apararii” emisa de Japonia induce in eroare propriul popor și comunitatea internaționala, folosind China ca pretext pentru expansiunea militara, a afirmat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, Zhang Xiaogang. China și-a manifestat nemulțumirea și opoziția…

- China a acuzat miercuri Washingtonul ca „raspandeste informatii false”, dupa ce secretarul de stat american Antony Blinken i-a cerut Beijingului sa inceteze sa sprijine efortul de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Acesta a denuntat marti ajutorul oferit de China Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei,…

- Armata sudaneza a anuntat vineri ca l-a ucis pe comandantul formatiuni paramilitare sudaneze Forțele de Sprijin Rapid (RSF) din Darfur, Ali Yagoub Gibril, in timpul unei batalii din orasul al-Fashir, informeaza Reuters.

- Actiunile „provocatoare” ale Chinei in jurul Taiwanului, Japoniei si in Marea Chinei de Sud comporta riscul unui accident care ar putea declansa involuntar un conflict mai amplu, a declarat vineri un diplomat american de top la Taipei, potrivit Reuters. Sandra Oudkirk, directoarea in exercitiu a Institutului…

- Beijingul a afirmat joi ca exercitiile militare chineze in jurul Taiwanului sunt un "avertisment serios" pentru separatistii din insula independenta de facto fata de China, transmite AFP.Wang Wenbin, purtator de cuvant al diplomatiei chineze, a declarat ca "toate fortele separatiste care sustin independenta…

- In timp ce consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sullivan, se intalnea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul solicitarilor SUA pentru o campanie militara mai concentrata, avioane si tancuri israeliene au lovit, duminica, zone din Fasia Gaza, informeaza Reuters, ciata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…