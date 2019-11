Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a condamnat, vineri, Teheranul la plata a 180 de milioane de dolari corespondentului The Washington Post, Jason Rezaian, care a petrecut un an si jumatate in inchisori iraniene, scrie AFP, potrivit news.ro.Un tribunal federal din Washington a luat aceasta decizie, in mare…

- Procurorul statului New York a atacat in justitie fundatia si pe administratorii acesteia in iunie 2018, acuzandu-l pe Trump de faptul ca a folosit aceasta orgaizatie in scopuri personale si nu pentru a face acte de caritate. In pofida faptului ca presedintele american a dat asigurari in mai multe randuri…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentand daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP. Procurorul statului New York a atacat fundatia…

- Un fost responsabil al gruparii Stat Islamic (SI) care a furnizat informatii ce au condus la Abu Bakr al-Baghdadi, mort la sfarsitul saptamanii trecute intr-o operatiune a fortelor speciale americane, ar trebui sa primeasca intreaga sau o parte din recompensa de 25 milioane de dolari promisa oricui…

- Un tribunal rus l-a condamnat luni pe principalul oponent al Kremlinului, Alexei Navalnii, și ONG-ul sau anti-corupție la plata unor despagubiri de 88 de milioane de ruble (circa 1,2 milioane euro) in favoarea unei societați controlate de un om de afaceri apropiat de Vladimir Putin, scrie AFP.

- Monica Gabor si Mr. Pink sunt putred de bogati! Am aflat cum au castigat fosta doamna Columbeanu si iubitul ei 11 milioane de dolari, in 6 luni! Afacerea in care s-a implicat Moni a explodat, iar noi am tras linie si am facut intregul bilant al averii colosale pe care cei doi o detin!