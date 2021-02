Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu va ridica sanctiunile impotriva Iranului atat timp cat acesta nu isi va respecta angajamentele in ceea ce priveste programul sau nuclear, informeaza duminica AFP si Reuters preluat de agerpres. Intrebat intr-un interviu acordat CBS cu privire la posibilitatea…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei a declarat ca Statele Unite trebuie sa ridice toate sancțiunile daca vra ca Teheranul sa renunțe la pașii facuți în programul nuclear, transmite duminica Reuters. ”Iranul și-a îndeplinit obligațiile acordului nuclear din 2015,…

- Rusia si-a exprimat marti sprijinul fata de Iran, solicitand administratiei presedintelui american Joe Biden sa revina prima la respectarea acordului nuclear iranian pentru a salva acest acord si a asigura respectarea sa de catre Teheran, relateaza AFP. Acest dosar este considerat o prioritate de catre…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP. "Nu am nicio indoiala ca perseverenta poporului…

- Ministrul afacerilor externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, l-a indemnat joi pe presedinte ales al SUA, Joe Biden, sa ridice sanctiunile impotriva tarii sale, excluzand totodata o renegociere a acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian, informeaza AFP si dpa. Intr-un interviu…

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…