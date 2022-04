Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a invitat Ucraina sa cumpere armament de fabricatie germana si a justificat decizia de a nu livra noi tipuri de echipamente militare armatei ucrainene, argumentand ca toti aliatii apropiati ai Berlinului au pozitii similare. Fii la curent cu cele mai noi…

- Intamplatar sau nu, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a refuzat sa-l primeasca la Kiev pe președintele Frank-Walter Steinmeier chiar la cateva zile dupa ce Christine Lambrecht, ministrul german al Apararii, a anunțat ca Germania nu mai poate trimite arme Ucrainei, deoarece stocurile armatei…

- Sirenele au rasunat in aceasta dimineata in orasul Liov din vestul Ucrainei, informeaza Reuters, care citeaza martori oculari, transmite Agerpres. Rusia a lansat joi o invazie pe scara larga a Ucrainei, iar Kievul a raportat zeci de morti si sute de raniti. Capitala Kiev a fost atacata vineri dimineata,…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, participa, in perioada 18-20 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen. ”Dezbaterile au loc in contextul complex de securitate, marcat de dislocarea masiva de trupe ale Federatiei Ruse la granitele Ucrainei. Oficialii de rang inalt care vor fi…

- "O incalcare a integritatii teritoriale a Ucrainei va primi raspuns din partea Uniunii Europene, din partea aliantei noastre defensive, NATO, si din partea noastra, cu o hotarare virulenta", a declarat Lindner intr-un interviu cu postul privat NTV.El si-a justificat refuzul de a da detalii cu privire…

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul spune ca are nevoie in contextul unui eventual conflict cu Rusia, potrivit presei germane. Pana acum, Berlinul a refuzat sa furnizeze arme Ucrainei. A anunțat, in schimb, ca trimite 5.000…