- Capitoliul din Washington a fost inchis, din cauza unei amenintari la adresa securitatii, luni, cu doua zile inaintea investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite, relateaza BBC News. Sediul Congresului Statelor Unite a fost atacat la 6 ianuarie de catre sustinatori ai presedintelui…

- Agentiile americane insarcinate cu supravegherea respectarii legii ii controleaza pe membrii Garzii Nationale pentru a se asigura ca acestia nu prezinta niciun risc in 20 ianuarie, ziua ceremoniei de investire a lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA, a anuntat duminica generalul Daniel Hokanson,…

- La Washington, pregatirile pentru ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden au intrat pe ultima suta de metri. Lady Gaga si Jennifer Lopez se afla printre personalitațile invitate, urmand sa susțina momente muzicale.

- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Comitetul inaugural al lui Biden a anuntat ca tema ceremoniei din 20 ianuarie va fi „America Unita”, chiar daca tara se confrunta cu consecintele asaltului dat miercurea trecuta de sustinatorii lui Trump asupra Capitoliului. Generalul Daniel Hokanson a declarat ca se asteapta ca pana sambata sa se afle…

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…