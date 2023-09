Departamentul Muncii a deschis investigatiile dupa ce un articol din revista New York Times de saptamana aceasta a aratat ca astfel de copii migranti lucreaza in ture de noapte pentru contractori, in fabricile companiilor de pe coasta de est a Virginiei. Reuters nu a putut verifica in mod independent detaliile articolului. Departamentul Muncii si Tyson Foods nu au raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters. Un purtator de cuvant al Perdue a declarat ca aceasta nu a fost informata cu privire la investigatie, dar planuieste sa coopereze pe deplin cu orice ancheta guvernamentala…