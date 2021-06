SUA investighează o posibilă scurgere radioactivă la o centrală nucleară din China (CNN) Guvernul american a demarat o investigație saptamâna trecuta privind o posibila scurgere de la o centrala nucleara din China dupa ce o companie franceza care ajuta la operarea ei a avertizat cu privire la o &"amenințare radiologica iminenta&", relateaza CNN.



Compania a acuzat de asemenea ca autoritațile de monitorizare din China au majorat limita de radiații acceptabile din jurul Centralei Nucleare Taishan din provincia Guangdong pentru a nu fi nevoite sa o închida, potrivit unei scrisori trimise de operatorii francezi Departamentului de energie din SUA și obținuta de jurnaliștii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite a petrecut ultima saptamana anchetand o posibila scurgere radioactiva la o centrala nucleara din provincia chineza Guangdong, dupa ce o companie franceza care este implicata in operarea centralei nucleare a avertizat privind un „pericol radiologic iminent", relateaza CNN care…

- Guvernul chinez a transformat provincia Xinjiang intr-o ”inchisoare in aer liber”, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat, in timp ce institutia a publicat un raport care critica persecutia chineza a minoritatilor religioase, transmite Reuters. Fostul secretar de stat Mike…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a „gasit” o soluție pentru a reduce numarul accidentelor de munca. Compania este unul din cei mai mari angajatori din Oltenia, cu peste 12.000 de salariați in județele Gorj, Dolj și Mehedinți. Data fiind marimea companiei și numarul mare de salariați la Complexul Energetic…

- Aceste sanctiuni ”au scopul sa impiedice China sa profite de tehnologii americane pentru a-si sustine efortul destabilizator de modernizare militara”, anunta, citata intr-un comunicat, secretarul american al Comertului Gina Raimondo. Aceste intreprinderi chineze sanctionate nu vor mai fi in masura sa…

- “Drepturile omului se vor afla in centrul diplomației americane”, a promis marți, 30 martie, șeful diplomației americane Antony Blinken, prezentand raportul anual al Departamentului de Stat american privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului in Statele Unite și in lume. Administrația Biden,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a propus ca tara sa sa plateasca pentru vaccinuri împotriva noului tip de coronavirus cu petrol, chiar daca a oferit putine detalii despre cum ar functiona o astfel de schema, informeaza luni Reuters și Agerpres.Exporturile de titei ale acestui stat…

- Actiunile Chinei "ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, in deschiderea unei intalniri de doua zile cu omologii sai chinezi in Alaska, noteaza AFP. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…