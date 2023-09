Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Idalia, considerata la un moment dat uragan de gradul 4, a devastat parți din statele americane Florida, Georgia, Carolina de Nord și de Sud. Ploile torențiale care au insoțit furtuna au produs inundații și pene de curent in Cuba.

- Inundatii pe arii extinse in statul Florida in urma uraganului IdaliaStatul american Florida s-a confruntat miercuri cu inundatii pe arii extinse dupa trecerea uraganului Idalia, in prezent furtuna tropicala, care a dezradacinat copaci, a rupt linii de inalta tensiune si a maturat statul Georgia,…

- Sud-estul Statelor Unite este in alerta maxima din cauza apropierii uraganului Idalia. Uriasa furtuna creste permanent in intensitate, iar meteorologii estimeaza ca va deveni un uragan de categoria 4, a doua cea mai inalta clasificare, pana cand va lovi uscatul in cursul zilei de

- Florida a emis marti ordine de evacuare pentru mai multi locuitori de pe coasta sa vestica inainte de sosirea uraganului Idalia, care ar putea sa creasca in intensitate si sa devina „extrem de periculos” inainte sa atinga uscatul miercuri, potrivit autoritatilor americane, informeaza AFP, preluata de…

- Preturile petrolului au crescut marti, pe masura ce dolarul a scazut, in timp ce investitorii au dezbatut impactul potential asupra ofertei si cererii de energie al uraganului Idalia, care va lovi Florida in aceasta saptamana, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru U.S. West…

