Stiri pe aceeasi tema

- Dronele de lupta americane MQ-9 Reaper de la Campia Turzii zboara 24 de ore din 24 pentru supravegherea constanta asupra zonei Balcanilor, a declarat generalul de aviatie Jeffrey Harrigian, comandantul Fortelor Aeriene ale SUA in Europa-Africa (USAFE), intr-un interviu pentru Air Force Magazine.

- ​Statele Unite au lovit în noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene în Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente împotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP. Descriind aceasta…

- Cea mai temuta arma din lume se afla in Romania, la baza aeriana de la Campia Turzii. Este vorba de drona MQ-9 Reaper, care a fost folosita de americani la asasinarea generalului iranian Quasem Soleimani. Un detașament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper și circa 90 de militari apartinand Fortelor Aeriene…

- Donald Trump a sustinut miercuri ultimul sau discurs ca presedinte al SUA, in fata unui mic grup de simpatizanti ai sai veniti la baza aeriana Andrews (Maryland), relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agepres . ”Ne vom intoarce, intr-un fel sau altul”, le-a promis el in acest discurs…

- Donald Trump a plecat, miercuri, de la Casa Alba, alaturi de soția lui, Melania, pentru ultima oara in calitate de președinte al Americii. El a coborat scarile cu privirea in jos și presa americana a remarcat faptul ca acesta are o postura a corpului ușor aplecata in fața, postura președintelui…

- Actualul președinte american, Donald Trump, nu va participa la inaugurarea președintelui ales, Joseph Biden, pe 20 ianuarie, ci va vizita baza militara Andrews de langa Washington, potrivit ziarului The Hill . Dupa ce a participat la ceremonie, Trump intenționeaza sa calatoreasca in Florida. Se presupune…

- O nava ruseasca avand misiunea de a amplasa conducte pentru finalizarea constructiei gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania va intra sub incidenta unor sanctiuni din partea administratiei americane, a indicat luni Ministerul german al Economiei, citat de AFP. "Este vorba despre anuntul…

- Un detasament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper si aproximativ 90 de militari din cadrul Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii sunt dislocati în Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. …