- Statele Unite au sustinut miercuri la ONU ca uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, saptamana trecuta, a fost un act de legitima aparare si au avertizat ca daca este necesar vor lua si alte masuri in Orientul Mijlociu pentru a proteja personalul si interesele americane.

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani reprezinta o ''noua etapa'' pentru Orientul Mijlociu, a estimat duminica liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, care a sustinut ca armata americana este cea care ''va plati pretul'' pentru acest asasinat, consemneaza…

- Statele Unite vor trimite 3.000-3.500 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, pentru consolidarea capabilitatilor in regiune in contextul crizei declansate de asasinarea de catre armata americana a unui comandant militar iranian, anunta un oficial de la Pentagon citat de cotidianul Le Figaro,…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa "agraveze serios situatia" in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron.

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington.

- Tensionarea conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea provoca Iranul sa recurga la perturbarea sau chiar blocarea transporturilor internaționale de petrol prin Stramtoarea Ormuz, un punct strategic pentru tranzitul petrolului din regiunea Peninsulei Arabe, arata CNN intr-o analiza,…