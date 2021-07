Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 25 iun - Sputnik. Moldovenii care dețin pașaport romanesc pot in continuare sa calatoreaca in țara vecina fara a fi obligați sa stea in carantina. Guvernul de la București a actualizat astazi lista țarilor cu risc epidemiologic sporit, potrivit careia Republica Moldova iși pastreaza poziția…

- John McAfee, creatorul software-ului antivirus care îi poarta numele, s-ar fi sinucis miercuri seara într-o închisoare din Spania unde se afla în detenție în așteptarea extradarii în Statele Unite pentru acuzații legate de evitarea impozitelor, potrivit Insider.McAfee,…

- Copiii migranti trimisi în adaposturi de urgenta din Statele Unite traiesc în conditii grele, în camere supraaglomerate, unde li se ofera alimente alterate, nu li se dau haine curate si unde se lupta cu depresia, releva 17 marturii prezentate luni într-o instanta americana, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut marti statelor din America Centrala sa apere democratia si sa lupte impotriva coruptiei pentru a aborda de la radacina cauzele afluxului de migranti catre Statele Unite, intr-un moment in care tensiunile cu anumite tari din zona complica sarcina…

- CNSU a decis, prin Hotararea nr.28 din 14 mai 2021, ca țarile care au incidența coronavirus mai mare de 3 la 100.000 de locuitori sa fie incluse in LISTA ROȘIE, iar cele cu incidența intre 1,5-3 la 100.000 de locuitori sa figureze in LISTA GALBENA iar cele care au incidența sub 1,5 sunt considerate…

- Mai mulți foști și actuali consilieri din Anenii Noi s-ar fi imunizat cu vaccinul Pfizer inaintea medicilor. O lista a aleșilor locali a fost publicata de jurnaliștii emisiunii Cutia Neagra de la TV8. Administrația spitalului raional Anenii Noi neaga informația și susține ca vaccinul Pfizer a fost administrat…

- Au fost facute publice mai multe fotografii cu familii intregi de romani cu copii mici care incercau sa intre in Statele Unite, din Mexic, și care au fost interceptate la granița, conform unui comunicat de presa al U.S. Customs and Border Protection.Agenții stației McAllen Border Patrol (MCS) au interceptat…